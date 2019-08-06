Чупков: переплыть Москву-реку несложно, но она грязная

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Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков признался, что предпочёл бы общаться с девушкой, которая не занимается его видом спорта. Также он рассказал, почему переплыть Москву-реку ради неё было бы непросто.
Чупков: переплыть Москву-реку несложно, но она грязная
  • РИА Новости

«Лучше девушка не из нашего вида спорта. Иначе неинтересно. В чём смысл обсуждать одно и то же. Приятнее всё самому рассказать, постепенно посвящать её в подробности своей жизни. Объяснить, что такое брасс? Открою на телефоне свой победный заплыв — и на примере всё объясню», — сказал Чупков в интервью RT.

Спортсмен также рассказал, с какими трудностями пришлось бы столкнуться, если бы ради девушки ему надо было переплыть Москву-реку.

«Теоретически это совсем несложно. Другое дело, что она грязная и мало оборудованных мест для спуска к воде», — отметил пловец.

Ранее Чупков рассказал, портится ли кожа от хлорированной воды.

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