Чемпион мира Чупков рассказал, портится ли кожа от хлорированной воды

Двукратный чемпион мира Антон Чупков в интервью RT рассказал, с какими жизненными трудностями ему приходится сталкиваться из-за занятий плаванием.

«В старом бассейне на нас может плитка упасть. Действительно такое было. Ещё на крупных соревнованиях собирается очень много народа в воде, все лезут в бассейн. Плывут на голове друг у друга, и тогда можно столкнуться или задеть кого-то. Тоже будут синяки и порезы», — рассказал пловец.

Чупков добавил, что плавание в хлорированной воде не доставляет ему неудобств.

«Мне кажется, кожа уже привыкла. Уже всё равно за столько лет», — сказал спортсмен.

Ранее Чупков установил мировой рекорд на 200 м брассом на ЧМ.