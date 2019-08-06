Головин заявил, что сейчас не ушёл бы из «Монако» даже в «Реал» или «Барселону»

Полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин рассказал, получал ли он предложения о переходе в летнее межсезонье

«Нет. Но если честно, то даже если бы кто-нибудь хотел и обратился бы, я бы отказал. Точно остался бы на сезон, неважно, кто бы звал — «Реал» или «Барселона». Каждый год уходить, менять команды — мне так не нравится», — приводит слова Головина ТАСС.

23-летний хавбек перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. В его активе четыре забитых мяча и четыре голевые передачи в 35 официальных матчах.

Ранее вице-президент «Монако» заявил, что клуб не намерен продавать Головина.