Понсе принёс извинения Шунину за опасную игру в матче «Спартак» — «Динамо»

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Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принёс извинения голкиперу столичного «Динамо» Антону Шунину за опасную игру против него в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Понсе принёс извинения Шунину за опасную игру в матче «Спартак» — «Динамо»
  • РИА Новости

«Я всегда стараюсь быть первым на мяче, во всех эпизодах. Возможно, из-за этого желания я постоянно играю на грани. Я неоднократно пересмотрел момент своего удаления и клянусь, что тогда не видел вратаря и шёл на мяч. Я ни в коем случае не хотел нанести травму. Видел фото последствий травмы Шунина и хочу принести извинения ещё раз. Это было неумышленно. Я просто хотел быть первым на мяче», — приводит слова Понсе «Матч ТВ».

На 34-й минуте матча Понсе в борьбе за верховой мяч прямой ногой ударил Шунина в грудь, за что был удалён с поля. Вратарю потребовалась помощь медперсонала, но он смог продолжить игру, которая в итоге завершилась вничью — 0:0.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не стал штрафовать Понсе за удаление в матче с «Динамо».

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