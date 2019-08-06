Чемпион мира по плаванию Чупков объяснил, почему футбольный ЦСКА имеет шансы на чемпионство

Рекордсмен мира на дистанции 200 метров брассом Антон Чупков в разговоре с RT признался, что является преданным поклонником столичных армейцев.

«Я большой фанат футбольного клуба, поэтому для меня это была грандиозная новость — что ЦСКА подписал Николу Влашича! Всегда слежу за командой, смотрю каждую игру, выбираюсь на стадион. Даже как-то сделал первый удар по мячу перед матчем с «Краснодаром». Я вообще большой фанат всего футбола, в России поддерживаю ЦСКА и смотрю Лигу чемпионов на сборах по вечерам», — признался чемпион мира по плаванию.

Кроме того, по просьбе RT Чупков выступил в качестве футбольного эксперта и оценил шансы красно-синих на чемпионство.

«Пускай ушёл Родриго Бекао, но пришёл Игорь Дивеев. Надеюсь, будут ещё трансферы. В этом году у нас отличные шансы. Да, в прошлом сезоне удалось попасть только в Лигу Европы. Хочется, чтобы команда добилась самого высокого результата в ней. В чемпионате ЦСКА точно будет биться за золото», — отметил пловец.

Ранее стало известно, что клуб АПЛ предложил ЦСКА €15 млн за Чалова.