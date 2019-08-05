Юниорская сборная России по хоккею победила США на Кубке Глинки/Гретцки

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Юниорская сборная России взяла верх над США в стартовом матче на хоккейном Кубке Глинки/Гретцки.
Юниорская сборная России по хоккею победила США на Кубке Глинки/Гретцки
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Встреча прошла в словацком Пьештяни и завершилась со счётом 6:2.

В составе национальной команды дубль оформил Александр Пашин, а также по разу отличились Павел Тютнев, Богдан Тринеев, Никита Буруянов и Данил Гущин. У американцев шайбы забросили Джейк Рацлафф и Блейк Бьонди.

В следующем матче, который состоится 6 августа, россияне сыграют со Швецией.

Ранее олимпийская сборная России по хоккею обыграла «Локомотив» на турнире в Сочи.

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