Юниорская сборная России по хоккею победила США на Кубке Глинки/Гретцки
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Встреча прошла в словацком Пьештяни и завершилась со счётом 6:2.
В составе национальной команды дубль оформил Александр Пашин, а также по разу отличились Павел Тютнев, Богдан Тринеев, Никита Буруянов и Данил Гущин. У американцев шайбы забросили Джейк Рацлафф и Блейк Бьонди.
В следующем матче, который состоится 6 августа, россияне сыграют со Швецией.
Ранее олимпийская сборная России по хоккею обыграла «Локомотив» на турнире в Сочи.