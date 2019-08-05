Халк поддержал решение Малкома о переходе в «Зенит»

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Зенита» бразилец Халк прокомментировал решение соотечественника Малкома о трансфере из «Барселоны» в клуб с берегов Невы.
Халк поддержал решение Малкома о переходе в «Зенит»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Я очень рад слышать, что он выбрал «Зенит» для продолжения карьеры. Санкт-Петербург — город с прекрасной атмосферой, отзывчивыми людьми и большой любовью к футболу», — цитирует игрока ТАСС.

По его мнению, в России живут гостеприимные и душевные люди. Халк также пожелал своему соотечественнику удачи в «Зените».

«Уверен, что он сделал правильный выбор. Болельщики «Зенита» навсегда в моём сердце, они создают прекрасную атмосферу на стадионе и страстно поддерживают свою команду», — добавил Халк.

Малком перешёл в «Зенит» за €45 млн. Форвард уже дебютировал за сине-бело-голубых в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром», который завершился со счётом 1:1.

Ранее «Зенит» отреагировал на слухи по поводу расизма в отношении Малкома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить