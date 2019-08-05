В Санкт-Петербурге задержан фанат «Зенита» по подозрению в нанесении травмы сотруднику ОМОНа

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге задержан 25-летний болельщик, который подозревается в нападении на заместителя командира оперативного батальона ОМОНа во время матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».
В Санкт-Петербурге задержан фанат «Зенита» по подозрению в нанесении травмы сотруднику ОМОНа
  • @zenit_spb
  • Twitter

Как сообщает сайт Следственного комитета, в Санкт-Петербурге был задержан 25-летний болельщик. Молодой человек подозревается в том, что 3 августа во время футбольного матча между «Зенитом» и «Краснодаром» на стадионе «Газпром Арена» ударил по голове заместителя командира оперативного батальона ОМОНа. В результате инцидента сотрудник правоохранительных органов получил травму.

В отношении болельщика возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте молодого человека.

Ранее Боярский назвал баннер на матче «Зенита» провокацией против страны и клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить