В Санкт-Петербурге задержан фанат «Зенита» по подозрению в нанесении травмы сотруднику ОМОНа

В Санкт-Петербурге задержан 25-летний болельщик, который подозревается в нападении на заместителя командира оперативного батальона ОМОНа во время матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Как сообщает сайт Следственного комитета, в Санкт-Петербурге был задержан 25-летний болельщик. Молодой человек подозревается в том, что 3 августа во время футбольного матча между «Зенитом» и «Краснодаром» на стадионе «Газпром Арена» ударил по голове заместителя командира оперативного батальона ОМОНа. В результате инцидента сотрудник правоохранительных органов получил травму.

В отношении болельщика возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте молодого человека.

Ранее Боярский назвал баннер на матче «Зенита» провокацией против страны и клуба.