В Санкт-Петербурге задержан фанат «Зенита» по подозрению в нанесении травмы сотруднику ОМОНа
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Как сообщает сайт Следственного комитета, в Санкт-Петербурге был задержан 25-летний болельщик. Молодой человек подозревается в том, что 3 августа во время футбольного матча между «Зенитом» и «Краснодаром» на стадионе «Газпром Арена» ударил по голове заместителя командира оперативного батальона ОМОНа. В результате инцидента сотрудник правоохранительных органов получил травму.
В отношении болельщика возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте молодого человека.
Ранее Боярский назвал баннер на матче «Зенита» провокацией против страны и клуба.