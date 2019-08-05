В Крыму погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

На одном из необорудованных пляжей Севастополя утонули две российские спортсменки.

Как сообщает РИА Новости, действующая чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе во время шторма на одном из необорудованных пляжей города. Их имена пока не называются. Девушки решили пойти купаться, несмотря на предупреждение о штормовой погоде.

По информации источника, одна из спортсменок была 1986 года рождения, из Москвы, вторая 1992 года рождения — жительница Мурманска. Во время шторма одна из девушек совершила прыжок в воду с пирса и начала тонуть. Её подруга устремилась за ней, чтобы спасти, но тоже утонула.

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