Касаткина сохранила позицию в новом рейтинге WTA

Россиянка Дарья Касаткина сохранила 40-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В обновлённом рейтинге WTA наивысшее место среди россиянок продолжает занимать Дарья Касаткина. Теннисистка сохранила свою 40-ю позицию.

По одной позиции потеряли Анастасия Павлюченкова (с 43-й на 44-ю), Екатерина Александрова (48), Вероника Кудерметова (57), Анастасия Потапова (75) и Анна Блинкова (93). На две строчки опустилась Маргарита Гаспарян (с 57-й на 59-ю).

Мария Шарапова поднялась с 82-го на 81-е место. Вера Звонарёва — с 86-го на 84-е.

Ранее сообщалось, что Медведев поднялся на девятую строчку рейтинга АТР.