Медведев поднялся на девятую строчку рейтинга АТР

В обновлённом списке лучших игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) россиянин Даниил Медведев поднялся на одну строчку.

В новом рейтинге АТР российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну строчку и теперь занимает девятое место. Сразу над ним располагается его соотечественник Карен Хачанов, сохранивший свою восьмую позицию.

Тройка лидеров рейтинга остаётся неизменной. Возглавляет список серб Новак Джокович, вслед за ним идут испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

Ранее сообщалось, что Медведев проиграл в финале турнира ATP в Вашингтоне.