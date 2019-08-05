Американский защитник Крамер стал девятым новичком «Химок» в летнее межсезонье

Российский баскетбольный клуб «Химки» подписал контракт с 31-летним американским защитником Крисом Крамером.

Об этом сообщает официальный сайт подмосковного коллектива.

Соглашение с легионером рассчитано на один сезон с возможностью его продления ещё на год.

Крамер стал уже девятым новичком «Химок» летом 2019 года после Джереми Эванса, Стефана Йовича, Девина Букера, Дайриса Бертаньша, Тимофея Мозгова, Сергея Карасёва, Евгения Валиева и Андрея Десятникова. В составе подмосковной команды американец впервые в своей профессиональной карьере примет участие в матчах Евролиги.

Предыдущим клубом Криса был литовский «Летувос Ритас», в составе которого он набирал в среднем 8,7 очка, 2,9 подбора и 4,6 передачи в матчах минувшего розыгрыша Еврокубка.

Ранее СМИ сообщали об интересе «Химок» к шведскому форварду Йонасу Йеребко.