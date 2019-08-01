СМИ: «Химки» могут подписать игрока «Голден Стэйта»

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Подмосковные «Химки» близки к подписанию контракта со шведским баскетболистом Йонасом Жеребко.
СМИ: «Химки» могут подписать игрока «Голден Стэйта»
  • © Joel Marklund/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает журналист Донатас Урбонас, подмосковные «Химки» близки к подписанию контракта со шведским тяжёлым форвардом Йонасом Жеребко.

Игрок выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2009 года. Последним клубом Жеребко был «Голден Стэйт Уорриорз». В прошлом сезоне швед провёл 73 матча в регулярном чемпионате, 16 — в плей-офф и помог своей команде выйти в финал НБА.

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