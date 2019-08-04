Американка Пегула выиграла турнир WTA в Вашингтоне
Представительница США Джессика Пегула одержала победу над итальянкой Камилой Джорджи в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.
Встреча продолжалась 59 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2.
Призовой фонд турнира составил $225 тыс.
Для американки это первая победа на турнирах WTA в карьере.
Ранее Даниил Медведев поделился ожиданиями от финала турнира АТР в Вашингтоне.
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