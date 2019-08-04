Медведев поделился ожиданиями от финала турнира АТР в Вашингтоне
- Reuters
«С такими теннисистами, как Ник, всё может решить один брейк или тай-брейк. Скорее всего, тай будет и на этот раз. Нужно лучше действовать на приёме и стабильно держать свою подачу», — цитирует россиянина официальный сайт АТР.
Финальный поединок турнира в Вашингтоне между Даниилом Медведевым и Ником Кирьосом состоится в ночь с 4 на 5 августа в 00:00 мск.
Ранее Кирьос принёс Циципасу запасные кроссовки и вручил их сопернику, встав на одно колено.