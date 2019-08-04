Медведев поделился ожиданиями от финала турнира АТР в Вашингтоне

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Россиянин Даниил Медведев считает, что хорошая игра на приёме чужой подачи и стабильный контроль своей помогут ему обыграть в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) австралийца Ника Кирьоса.
Медведев поделился ожиданиями от финала турнира АТР в Вашингтоне
  • Reuters

«С такими теннисистами, как Ник, всё может решить один брейк или тай-брейк. Скорее всего, тай будет и на этот раз. Нужно лучше действовать на приёме и стабильно держать свою подачу», — цитирует россиянина официальный сайт АТР.

Финальный поединок турнира в Вашингтоне между Даниилом Медведевым и Ником Кирьосом состоится в ночь с 4 на 5 августа в 00:00 мск.

Ранее Кирьос принёс Циципасу запасные кроссовки и вручил их сопернику, встав на одно колено.

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