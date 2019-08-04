СМИ: «Марсель» сделал предложение по покупке футболиста «Реала» Хамеса
- Reuters
Как сообщает Corriere dello Sport, «Марсель» уже сделал предложение по трансферу игрока.
Кроме этого, хавбеком интересовались «Наполи» и «Атлетико».
В минувшем сезоне Родригес выступал в составе «Баварии» на правах аренды. За мюнхенцев он провёл в прошлом году 28 матчей, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан одобрил трансфер футболиста «Спортинга» Бруну Фернандеша в «Реал».