СМИ: «Марсель» сделал предложение по покупке футболиста «Реала» Хамеса

Французский футбольный клуб «Марсель» интересуется полузащитником испанского «Реала» и сборной Колумбии Хамесом Родригесом.

Как сообщает Corriere dello Sport, «Марсель» уже сделал предложение по трансферу игрока.

Кроме этого, хавбеком интересовались «Наполи» и «Атлетико».

В минувшем сезоне Родригес выступал в составе «Баварии» на правах аренды. За мюнхенцев он провёл в прошлом году 28 матчей, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан одобрил трансфер футболиста «Спортинга» Бруну Фернандеша в «Реал».