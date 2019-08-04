«Барселона» намерена выиграть все трофеи в предстоящем сезоне

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу назвал цели команды в предстоящем сезоне.

«Перед нами стоит задача преемственности в лучшей эпохе в истории клуба. Мы хотим выиграть все трофеи в новом сезоне», — цитирует президента каталонцев Marca.

По его словам, именно по этой причине сине-гранатовые серьёзно усилили состав. Он также подчеркнул, что «Барселона» может в ближайшее время осуществить ещё один трансфер.

«Барселона» является главным спортивным брендом на планете. Мы современный клуб, но верны своей идентичности», — сказал Бартомеу.

В прошлом сезоне «Барселона» выиграла чемпионат Испании, дошла до полуфинала Лиги чемпионов и финала Кубка страны.

Ранее «Барселона» объявила о переходе футболиста «Бетиса» Фирпо.