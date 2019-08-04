«Барселона» намерена выиграть все трофеи в предстоящем сезоне
- © Joan Valls/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Перед нами стоит задача преемственности в лучшей эпохе в истории клуба. Мы хотим выиграть все трофеи в новом сезоне», — цитирует президента каталонцев Marca.
По его словам, именно по этой причине сине-гранатовые серьёзно усилили состав. Он также подчеркнул, что «Барселона» может в ближайшее время осуществить ещё один трансфер.
«Барселона» является главным спортивным брендом на планете. Мы современный клуб, но верны своей идентичности», — сказал Бартомеу.
В прошлом сезоне «Барселона» выиграла чемпионат Испании, дошла до полуфинала Лиги чемпионов и финала Кубка страны.
Ранее «Барселона» объявила о переходе футболиста «Бетиса» Фирпо.