Футболист Шишкин рассказал о вариантах продолжения карьеры

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Экс-защитник «Краснодара» Роман Шишкин рассказал о причинах ухода из клуба и вариантах продолжения карьеры.
Футболист Шишкин рассказал о вариантах продолжения карьеры
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Решение разойтись с «Краснодаром» было обоюдным, так будет лучше и для клуба, и для меня. Мне ясно дали понять, что я получу не так много игровой практики, как хотелось бы. На данный момент я являюсь свободным агентом, есть три варианта продолжения карьеры, в том числе один — из европейского чемпионата. Пока что всё в процессе, ведутся переговоры. Но есть варианты и в РПЛ», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

Также футболист добавил, что не имеет обид на «Краснодар» и поблагодарил клуб за время пребывания в составе команды.

Ранее гендиректор «Зенита» назвал недоразумением пропущенный мяч в матче с «Краснодаром».

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