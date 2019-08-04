Футболист Шишкин рассказал о вариантах продолжения карьеры

Экс-защитник «Краснодара» Роман Шишкин рассказал о причинах ухода из клуба и вариантах продолжения карьеры.

«Решение разойтись с «Краснодаром» было обоюдным, так будет лучше и для клуба, и для меня. Мне ясно дали понять, что я получу не так много игровой практики, как хотелось бы. На данный момент я являюсь свободным агентом, есть три варианта продолжения карьеры, в том числе один — из европейского чемпионата. Пока что всё в процессе, ведутся переговоры. Но есть варианты и в РПЛ», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

Также футболист добавил, что не имеет обид на «Краснодар» и поблагодарил клуб за время пребывания в составе команды.

Ранее гендиректор «Зенита» назвал недоразумением пропущенный мяч в матче с «Краснодаром».