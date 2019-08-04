Глушаков приступил к тренировкам после травмы

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Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков провёл первую тренировку с командой после травмы.

«Грозненцы готовятся к матчу четвёртого тура с «Оренбургом». Впервые после начала сезона тренировался в общей группе Денис Глушаков. Полузащитник восстанавливается после травмы, которую получил на сборах», — гласит официальный Twitter-аккаунт «Ахмата».

Денис Глушаков перешёл в грозненский клуб летом 2019 года из московского «Спартака» на правах свободного агента. Из-за травмы футболист пока не провёл ни одного официального матча за новую команду.

Ранее тренер «Ахмата» Рахимов заявлял, что через два-три дня Глушаков должен приступить к работе.

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