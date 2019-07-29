Рахимов: через два-три дня Глушаков должен приступить к работе

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал о состоянии здоровья полузащитника Дениса Глушакова.

«В ближайшие два-три дня Глушаков должен приступить к работе в общей группе. Всегда хочется, чтобы было больше футболистов хорошего уровня. Могу сказать, что и Глушакова не хватало, и Анхеля, однако футбола без травм не бывает, я бы не стал делать акцент на этом. Хорошие игроки всегда нужны», — цитирует Рахимова Sport24.

Денис Глушаков пропустил три стартовых тура Российской премьер-лиги. На старте сезона «Ахмат» сумел добыть всего одну победу.

Ранее сообщалось, что российский футболист Владислав Карапузов может перейти в «Валенсию».