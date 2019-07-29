СМИ: Российский футболист Карапузов может перейти в «Валенсию»

Полузащитник Владислав Карапузов может продолжить карьеру в испанской «Валенсии».

Как сообщает «Советский спорт», 19-летний воспитанник «Локомотива» Владислав Карапузов находится в Испании на медосмотре и вскоре может подписать контракт с «Валенсией».

По информации источника, первое время игрок будет выступать в молодёжном составе команды. В настоящее время в составе «Валенсии» выступает другой российский футболист, Денис Черышев.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» заинтересован в футболисте сборной Украины Коноплянке.