СМИ: Российский футболист Карапузов может перейти в «Валенсию»

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Полузащитник Владислав Карапузов может продолжить карьеру в испанской «Валенсии».
СМИ: Российский футболист Карапузов может перейти в «Валенсию»
  • © ФК «Локомотив»

Как сообщает «Советский спорт», 19-летний воспитанник «Локомотива» Владислав Карапузов находится в Испании на медосмотре и вскоре может подписать контракт с «Валенсией».

По информации источника, первое время игрок будет выступать в молодёжном составе команды. В настоящее время в составе «Валенсии» выступает другой российский футболист, Денис Черышев.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» заинтересован в футболисте сборной Украины Коноплянке.

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