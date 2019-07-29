«Краснодар» заинтересован в футболисте сборной Украины Коноплянке
- Reuters
«У Коноплянки есть предложение о переходе в «Краснодар», насколько я знаю. Но я уверен, что он туда не перейдёт. Видя пример Ракицкого, Женя не сделает этого, потому что дорожит сборной», — заявил Милевский в эфире передачи «КраСава» на YouTube.
В настоящий момент Евгений Коноплянка является игроком немецкого «Шальке». Контракт украинца действует до 2020 года.
Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» Владимир Быстров заявил о готовности возглавить московский клуб.