«Краснодар» заинтересован в футболисте сборной Украины Коноплянке

Украинский футболист брестского «Динамо» Артём Милевский сообщил, что клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» заинтересован в Евгении Коноплянке.

«У Коноплянки есть предложение о переходе в «Краснодар», насколько я знаю. Но я уверен, что он туда не перейдёт. Видя пример Ракицкого, Женя не сделает этого, потому что дорожит сборной», — заявил Милевский в эфире передачи «КраСава» на YouTube.

В настоящий момент Евгений Коноплянка является игроком немецкого «Шальке». Контракт украинца действует до 2020 года.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» Владимир Быстров заявил о готовности возглавить московский клуб.