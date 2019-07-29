Быстров заявил о готовности возглавить «Спартак»

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Экс-футболист московского «Спартака» Владимир Быстров, который в настоящее время работает экспертом на телевидении, заявил о готовности возглавить столичный клуб в качестве тренера.
Быстров заявил о готовности возглавить «Спартак»
  • ©Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Спартак» пока плывёт. Сложности испытывает главный тренер, все камни летят в его огород, он уязвим. Видно, что всё идёт не по тому плану, что он хотел. В «Спартаке» сложно работать, а Кононов пока не справляется с давлением. Кто мог бы его сменить? Аленичев, Шалимов тоже готов. Хотел бы я работать наставником «Спартака»? Конечно», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

После трёх стартовых туров «Спартак» занимает десятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги с четырьмя очками.

Ранее Быстров заявил, что форвард чешского клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко способен усилить любую топ-команду РПЛ.

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