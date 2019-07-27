Быстров считает, что Комличенко способен усилить любую топ-команду РПЛ

Бывший российский футболист Владимир Быстров заявил, что форвард чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко смог бы усилить любой клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я хорошо знаю Николая, мы вместе выступали за «Краснодар», и я имел возможность видеть как его сильные, так и слабые качества. На то время он проигрывал конкуренцию за место в основе, из-за чего принял решение отправиться в Чехию. Сейчас Комличенко бы точно пригодился на чемпионате России. Судя по турниру в Австрии, не уверен, что он смотрелся бы хуже того же Понсе. Аргентинец приобретался в качестве усиления «Спартака», но пока он не справляется со своей задачей», — заявил Быстров в интервью RT.

Также эксперт добавил, что его не удивил прогресс Комличенко на чемпионате Чехии, так как футболист является воспитанником школы «Краснодара» и воспитывался рядом с сильными игроками.

Ранее Быстров заявил, что Сафонов заслужил право оказаться в сборной России.