Быстров: Сафонов заслужил право оказаться в сборной России

Короткая ссылка
Эксперт телеканала «Матч ТВ» Владимир Быстров оценил перспективу молодых футболистов «Краснодара».
Быстров: Сафонов заслужил право оказаться в сборной России
  • © fckrasnodar.ru

«Сафонов, Сулейманов и Игнатьев — уже звёзды РПЛ. Но теперь им предстоит усердно работать, чтобы стать не только обсуждаемыми, но и хорошими футболистами. Для этого им нужно выступать на топ-уровне на протяжении нескольких сезонов. На мой взгляд, Матвей Сафонов заслужил право оказаться в сборной страны, но решение принимает Станислав Черчесов», — сказал эксперт в интервью RT.

Также Быстров заявил, что нельзя сравнивать тройку молодых футболистов «Краснодара» с Игорем Акинфеевым, Андреем Аршавиным и Александром Кержаковым, так как футбол за десять лет изменился.

Ранее Быстров заявил, что нереально усилить «Спартак» на €6 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить