Быстров: Сафонов заслужил право оказаться в сборной России

Эксперт телеканала «Матч ТВ» Владимир Быстров оценил перспективу молодых футболистов «Краснодара».

«Сафонов, Сулейманов и Игнатьев — уже звёзды РПЛ. Но теперь им предстоит усердно работать, чтобы стать не только обсуждаемыми, но и хорошими футболистами. Для этого им нужно выступать на топ-уровне на протяжении нескольких сезонов. На мой взгляд, Матвей Сафонов заслужил право оказаться в сборной страны, но решение принимает Станислав Черчесов», — сказал эксперт в интервью RT.

Также Быстров заявил, что нельзя сравнивать тройку молодых футболистов «Краснодара» с Игорем Акинфеевым, Андреем Аршавиным и Александром Кержаковым, так как футбол за десять лет изменился.

Ранее Быстров заявил, что нереально усилить «Спартак» на €6 млн.