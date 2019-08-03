Сафонов признан лучшим футболистом матча четвёртого тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар»
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим игроком матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
- © @FCKrasnodar
В активе 20-летнего голкипера пять сейвов.
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счётом 1:1.
Ранее сообщалось, что матч «Зенит» — «Краснодар» посетили более 54 тыс. зрителей.
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