Сафонов признан лучшим футболистом матча четвёртого тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим игроком матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

В активе 20-летнего голкипера пять сейвов.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что матч «Зенит» — «Краснодар» посетили более 54 тыс. зрителей.