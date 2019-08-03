Тренер рассказал о главной задаче российских волейболисток на матч с Южной Кореей

Главный тренер женской сборной России по волейболу Вадим Панков прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Канады во втором матче отборочного турнира к Олимпийским играм 2020 года.

«Самое сложное, конечно, ещё впереди, соперники идут по нарастающей, сборная Южной Кореи — наш основной соперник. Посмотрим, как будем завтра двигаться, но важно, что победили сегодня с таким счётом, экономим силы», — приводит слова Панкова ТАСС.

Он отметил, что теперь команда настраивается на следующего соперника.

«Главная задача — закрыть Ким Ён Кон, она больше всех атакует, приносит больше всех очков. С ней, безусловно, нужно справляться. У кореянок много проблем на блоке, это нужно использовать», — добавил специалист.

Сборная России обыграла команду Канады со счётом 3:0 (25:13, 25:21, 25:22). Следующими соперницами команды Панкова станет сборная Южной Кореи. Игра пройдёт 4 августа.

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