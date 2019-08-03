«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с чемпионом Эредивизи «Аяксом»

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Голландский «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, в первом туре Эредивизи сыграл вничью с действующим чемпионом — амстердамским «Аяксом».
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с чемпионом Эредивизи «Аяксом»
  • ©Jasper Ruhe/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Встреча прошедшая в Арнеме на стадионе «Гелредом», завершилась со счётом 2:2.

В составе «Витесса» забили Матуш Беро, после передачи россиянина Вячеслава Караваева и Рихедли Базур.

«Аякс» ответил голами Донни ван де Бека и Душана Тадича.

Команда Слуцкого завершала встречу в меньшинстве. На 85-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Базур.

Во втором туре соперником «Витесса» станет «Виллем II». Игра пройдёт 10 августа.

Ранее сообщалось, что братья Березуцкие продолжат работу в «Витессе» ассистентами Слуцкого.

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