«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с чемпионом Эредивизи «Аяксом»
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Встреча прошедшая в Арнеме на стадионе «Гелредом», завершилась со счётом 2:2.
В составе «Витесса» забили Матуш Беро, после передачи россиянина Вячеслава Караваева и Рихедли Базур.
«Аякс» ответил голами Донни ван де Бека и Душана Тадича.
Команда Слуцкого завершала встречу в меньшинстве. На 85-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Базур.
Во втором туре соперником «Витесса» станет «Виллем II». Игра пройдёт 10 августа.
Ранее сообщалось, что братья Березуцкие продолжат работу в «Витессе» ассистентами Слуцкого.