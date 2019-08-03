Хохлов считает, что «Спартак» хорошо оборонялся в матче с «Динамо»

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Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью со столичным «Спартаком» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хохлов считает, что «Спартак» хорошо оборонялся в матче с «Динамо»
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«Не сказал бы, что слабая игра в большинстве. Нам не хватило гола. Явных моментов не было. В некоторых эпизодах надо было поточнее сыграть. «Спартак» хорошо оборонялся», — сказал специалист.

Он также признался, что ему было сложно угадать состав соперника до начала игры.

«Только два изменения в защите и полузащите. Тем не менее отталкивались от своей игры. Не видели смысла гадать на кофейной гуще о составе соперника», — сказал Хохлов.

Встреча завершилась со счётом 0:0.

Ранее сообщалось, что Александр Максименко признан лучшим футболистом матча четвёртого тура РПЛ «Спартак» — «Динамо».

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