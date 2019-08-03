СМИ: «Барселона» договорилась о переходе футболиста «Бетиса»

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Каталонский футбольный клуб «Барселона» договорился о трансфере защитника «Бетиса» Хуниора Фирпо.
СМИ: «Барселона» договорилась о переходе футболиста «Бетиса»
  • ©imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Как сообщает El Mundo Deportivo, сине-гранатовые заплатят за игрока €18 млн. При этом ещё €7 млн «Бетис» может получить в качестве бонусов.

Отмечается, что Фирпо пройдёт медобследование в ближайшее время и отправится с «Барселоной» в предсезонное турне по США.

Фирпо выступает за «Бетис» с 2014 года. В прошлом сезоне он сыграл 29 матчей за севильскую команду, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет арендовать футболиста «Барселоны» Коутиньо.

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