СМИ: «Барселона» договорилась о переходе футболиста «Бетиса»

Каталонский футбольный клуб «Барселона» договорился о трансфере защитника «Бетиса» Хуниора Фирпо.

Как сообщает El Mundo Deportivo, сине-гранатовые заплатят за игрока €18 млн. При этом ещё €7 млн «Бетис» может получить в качестве бонусов.

Отмечается, что Фирпо пройдёт медобследование в ближайшее время и отправится с «Барселоной» в предсезонное турне по США.

Фирпо выступает за «Бетис» с 2014 года. В прошлом сезоне он сыграл 29 матчей за севильскую команду, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет арендовать футболиста «Барселоны» Коутиньо.