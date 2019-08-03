«Рома» ответила «Зениту» роликом в ответ на шутку про Малкома

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Пресс-служба итальянского футбольного клуба «Рома» отреагировала на просьбу петербургского «Зенита» предоставить видео лучших моментов игры новичка сине-бело-голубых — Малкома — в составе римского коллектива.
«Рома» ответила «Зениту» роликом в ответ на шутку про Малкома
  • @zenit_spb
  • Twitter

На вопрос клуба с берегов Невы о хайлайтах Малкома в Twitter «Рома» ответила видеороликом с подписью: «Хайлайты предоставить не можем, но есть незаконченный ролик, который сделал наш сотрудник, когда принимал таблетки».

До этого «Зенит» упомянул «Рому» как бывший клуб Малкома во время презентации игрока. Римляне, в свою очередь, написали, что очень гордятся временем, которое бразилец провёл в клубе.

В июле 2018 года Малком должен был перейти в «Рому», но в последний момент ушёл в «Барселону».

Малком заключил контракт с «Зенитом» сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что «Зенит» внёс Малкома в заявку на сезон РПЛ.

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