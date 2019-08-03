«Рома» ответила «Зениту» роликом в ответ на шутку про Малкома
- @zenit_spb
На вопрос клуба с берегов Невы о хайлайтах Малкома в Twitter «Рома» ответила видеороликом с подписью: «Хайлайты предоставить не можем, но есть незаконченный ролик, который сделал наш сотрудник, когда принимал таблетки».
До этого «Зенит» упомянул «Рому» как бывший клуб Малкома во время презентации игрока. Римляне, в свою очередь, написали, что очень гордятся временем, которое бразилец провёл в клубе.
В июле 2018 года Малком должен был перейти в «Рому», но в последний момент ушёл в «Барселону».
Малком заключил контракт с «Зенитом» сроком на пять лет.
Ранее сообщалось, что «Зенит» внёс Малкома в заявку на сезон РПЛ.
No, but we’ve got an unfinished announcement video from when Roma Admin was clearly on drugs pic.twitter.com/fh1mderjQp— AS Roma English (@ASRomaEN) August 2, 2019