Агент Мака заявил, что футболист покинет «Зенит»
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«Нам поступило предложение от «Бешикташа». Но это не единственный вариант. Роберт очень ценен, и предложения поступают со всей Европы», — цитирует агента YeniVatanGazetesi.com.
По его словам, после трансфера Малкома из «Барселоны» Маку будет сложно получить место в основе. По этой причине игрок хочет уйти туда, где сможет регулярно выходить на поле в стартовом составе.
«Одним из вариантов является «Бешикташ». В ближайшие дни мы примем окончательное решение и сделаем заявление», — добавил Венглош.
Мак выступает за «Зенит» с 2016 года. Он сыграл 63 матча в составе сине-бело-голубых, забил 12 мячей и отдал десять результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Зенит» внёс Малкома в заявку на сезон РПЛ.