Морозов победил в заплывах на 50 и 100 м вольным стилем в рамках этапа КМ в Токио

Российский пловец Владимир Морозов стал победителем двух заплывов на этапе Кубка мира, который проходит в японском Токио.

РИА Новости

На 50-метровой дистанции Морозов показал результат 24,53 секунды, второе место занял американец Майкл Эндрю (24,87), третье — белорус Никита Цмыг (25,06). В финальном заплыве на 100 м вольным стилем россиянин продемонстрировал время 48,12 секунды. Вторым стал американец Блэйк Пирони (48,43), третьим — венгр Себастьян Сабо (48,45). Ранее сообщалось, что пловец Морозов завоевал золото этапа КМ на дистанции 50 м вольным стилем.