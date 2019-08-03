Морозов победил в заплывах на 50 и 100 м вольным стилем в рамках этапа КМ в Токио

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Российский пловец Владимир Морозов стал победителем двух заплывов на этапе Кубка мира, который проходит в японском Токио.
Морозов победил в заплывах на 50 и 100 м вольным стилем в рамках этапа КМ в Токио
  • РИА Новости

На 50-метровой дистанции Морозов показал результат 24,53 секунды, второе место занял американец Майкл Эндрю (24,87), третье — белорус Никита Цмыг (25,06).

В финальном заплыве на 100 м вольным стилем россиянин продемонстрировал время 48,12 секунды. Вторым стал американец Блэйк Пирони (48,43), третьим — венгр Себастьян Сабо (48,45).

Ранее сообщалось, что пловец Морозов завоевал золото этапа КМ на дистанции 50 м вольным стилем.

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