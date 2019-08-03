Тренер АЗ: Тиль усердно работал для перехода в хороший клуб

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Наставник голландского АЗ Арне Слот прокомментировал возможный трансфер футболиста команды Гуса Тиля в московский «Спартак».
Тренер АЗ: Тиль усердно работал для перехода в хороший клуб
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«С одной стороны — жаль. Но, в то же время, у АЗ много хороших футболистов, а хорошими игроками интересуются хорошие клубы. Это комплимент Гусу, потому что он усердно работал для этого в последние годы», — заявил тренер АЗ, его цитируют на официальном сайте клуба.

Ожидается, что Гус Тиль вскоре станет новым футболистом московского «Спартака». Трансфер игрока обойдётся красно-белым в €18 млн.

Ранее сообщалось, что Зобнин назвал переход Шюррле большим плюсом для «Спартака».

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