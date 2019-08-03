Зобнин назвал переход Шюррле большим плюсом для «Спартака»

Футболист московского «Спартака» Роман Зобнин доволен переходом в команду немецкого игрока Андре Шюррле.

«Это чемпион мира. Все, кто хоть немного погружён в мир футбола, знают об этом игроке. Можно сказать, что он ещё достаточно молод: ему 28 лет. Мне кажется, это большой плюс для «Спартака», так как в команду приходит не 35-летний ветеран. Конечно, Шюррле — это качественный футболист. В дортмундскую «Боруссию» и «Челси» случайных людей не зовут. Надеюсь, его игра подарит «Спартаку» немало голевых атак», — цитирует Зобнина пресс-служба клуба.

Андре Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии». В московском клубе футболист будет выступать под 20-м номером.

Ранее сообщалось, что полузащитник АЗ Тиль вылетит в Москву 3 августа.