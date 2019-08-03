КОНМЕБОЛ оштрафовала и дисквалифицировала Месси

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение оштрафовать форварда Лионеля Месси и дисквалифицировать его на три следующих матча сборной Аргентины за публичную критику организации.

Как сообщает Marca со ссылкой на официальный сайт КОНМЕБОЛ, форвард сборной Аргентины Лионель Месси получил штраф в $50 тыс. и дисквалификацию на три следующих матча национальной команды за публичную критику организации.

Месси был удалён в матче за третье место Кубка Америки — 2019 против Чили (2:1) после стычки с Гари Меделем. После окончания матча Месси обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции. Позже он принёс извинения за свои слова.

Ранее стали известны претенденты на приз футболисту года по версии ФИФА.