КОНМЕБОЛ оштрафовала и дисквалифицировала Месси
Как сообщает Marca со ссылкой на официальный сайт КОНМЕБОЛ, форвард сборной Аргентины Лионель Месси получил штраф в $50 тыс. и дисквалификацию на три следующих матча национальной команды за публичную критику организации.
Месси был удалён в матче за третье место Кубка Америки — 2019 против Чили (2:1) после стычки с Гари Меделем. После окончания матча Месси обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции. Позже он принёс извинения за свои слова.
Ранее стали известны претенденты на приз футболисту года по версии ФИФА.