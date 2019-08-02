Цорн рассказал, что «Спартак» скоро сделает заявление по трансферу Тиля

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, что в скором времени клуб сделает заявление по поводу возможного трансфера полузащитника голландского АЗ Гуса Тиля.

«Европа в основном начинает трансферы в августе. Рынок работает долго, и движение затягивается, так как мы начинаем сезон немного раньше. В этом сезоне мы продали на рекордную сумму и взяли перспективных игроков, сэкономив на трансферах. Что касается Тиля, то ждите скоро тизер», — приводит слова Цорна «Чемпионат».

21-летний Тиль является воспитанником АЗ и выступает за основную команду с 2016 года. В его активе 28 голов и 11 голевых передач в 95 матчах за клуб из Алкмара.

Ранее Цорн заявил, что «Спартак» не завершил работу на трансферном рынке.