Цорн рассказал, что «Спартак» скоро сделает заявление по трансферу Тиля
- Reuters
«Европа в основном начинает трансферы в августе. Рынок работает долго, и движение затягивается, так как мы начинаем сезон немного раньше. В этом сезоне мы продали на рекордную сумму и взяли перспективных игроков, сэкономив на трансферах. Что касается Тиля, то ждите скоро тизер», — приводит слова Цорна «Чемпионат».
21-летний Тиль является воспитанником АЗ и выступает за основную команду с 2016 года. В его активе 28 голов и 11 голевых передач в 95 матчах за клуб из Алкмара.
Ранее Цорн заявил, что «Спартак» не завершил работу на трансферном рынке.