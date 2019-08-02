Теннисист Хачанов рассказал, с кем из российских футболистов он хотел бы познакомиться

Первая ракетка России Карен Хачанов рассказал о своих пристрастиях в спорте.

«Болею ли я за российские команды? Не то чтобы болею, но интересуюсь, как играет московский футбольный «Спартак». Наверное, потому что тренировался в районе Ширяева Поля. Впрочем, я не фанат. Мне больше любопытны иностранные команды», — приводит слова Хачанова «Советский спорт».

Он отметил, что при этом не совсем оторван от российского спорта.

«Мне, к примеру, понравилось, как наша сборная играла на чемпионате мира по футболу. Хотел бы лично познакомиться с Артёмом Дзюбой и Фёдором Смоловым. Считаю, что они в своей профессии у нас одни из сильнейших, и уверен, что если бы они раньше уехали поиграть за границу, то это им пошло бы на пользу», — добавил теннисист.

Ранее Хачанов рассказал, что он мог стать профессиональным баскетболистом.