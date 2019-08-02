Хачанов рассказал, что он мог стать профессиональным баскетболистом

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Первая ракетка России Карен Хачанов рассказал, что мог бы стать баскетболистом, если бы не занятия теннисом.
Хачанов рассказал, что он мог стать профессиональным баскетболистом
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  • globallookpress.com

«Как получилось, что я начал играть в теннис в три года? Всё просто – родители увидели объявление на дверях детского сада у метро «Домодедовская», где говорилось о том, что именно с трёх лет там готовы заниматься с детишками теннисом. Конечно, ракетку в руки я взял не сразу – где-то лет в пять», — приводит слова Хачанова «Советский спорт».

Он отметил, что в той школе он приобрёл базовые умения, которые он сохранил с большой для себя пользой.

«Когда стал расти, то естественно, больше всего хотел играть в баскетбол. По крайней мере, в школе выступал за местную команду. И наверное, если бы не теннис, то стал бы баскетболистом. Может быть, даже в профессиональном клубе», — добавил теннисист.

В активе 23-летнего россиянина, рост которого составляет 1,98 м, победы на четырёх турнирах ATP в одиночном разряде. По состоянию на 29 июля он занимает восьмое место в мировом рейтинге.

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