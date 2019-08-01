Теннисист Медведев объяснил, почему живёт в Монако, а не в Москве

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему живёт в Монако, а не в России.

«Я однозначно хотел бы жить в Москве! Но только если бы что-то можно было сделать с погодой. А так у нас восемь месяцев приходится тренироваться под крышей. Во всём остальном Москва — лучшее место и лучший город на Земле! Причём я говорю об этом абсолютно искренне», — приводит слова Медведева «Советский спорт».

23-летний уроженец Москвы по состоянию на 29 июля занимает десятое место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее он заявил, что считает РПЛ скучной.