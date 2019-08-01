Теннисист Медведев заявил, что считает РПЛ скучной

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Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о Российской премьер-лиге (РПЛ).
Теннисист Медведев заявил, что считает РПЛ скучной
  • Reuters

«Знаете, есть разные люди. Кто-то говорит, что болеет за какой-нибудь клуб, а на деле разве что в конце сезона смотрит в таблицу и узнаёт, какое он место занял. У меня по-другому. Мне нравится немецкая Бундеслига, нравится стиль немецких команд. Я действительно смотрю матчи, подписываюсь на рассылку результатов, читаю новости в интернете… И получаю от этого удовольствие», — приводит слова Медведева «Советский спорт».

Он отметил, что ему совершенно неинтересен российский футбол.

«Начиная с плохой телекартинки и заканчивая содержанием матчей. Ну не могу я смотреть, как играют «Ахмат» и «Крылья Советов». Это скучно! Я не могу ни болеть, ни переживать за такие команды. Мне нужны реальные эмоции. А если их нет, то смысл следить за турниром?» — добавил теннисист.

Ранее сообщалось, что гол Александра Соболева «Арсеналу» признан лучшим в РПЛ.

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