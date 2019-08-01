Гол Соболева «Арсеналу» признан лучшим в РПЛ

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) подвела итоги голосования болельщиков и экспертов за лучший гол июля.

По итогам голосования болельщиков, выбиравших из пятёрки, определённой экспертами, лучшим был признан гол форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева в ворота тульского «Арсенала» в матче второго тура.

Гол Александра Соболева – лучший в июле! 😍



Болельщики выбрали лучшим гол Арнора Сигурдссона, эксперты @matchpremier

– гол Магомеда-Шапи Сулейманова. Решающим стал выбор экспертов РПЛ, которые отдали свой голос за Соболева! ⚖️ pic.twitter.com/c0Xn4b2oBR — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 1 августа 2019 г.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин был признан лучшим тренером июля в РПЛ.