Гол Соболева «Арсеналу» признан лучшим в РПЛ

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Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) подвела итоги голосования болельщиков и экспертов за лучший гол июля.
Гол Соболева «Арсеналу» признан лучшим в РПЛ
  • © Анар Мовсумов
  • РИА Новости

По итогам голосования болельщиков, выбиравших из пятёрки, определённой экспертами, лучшим был признан гол форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева в ворота тульского «Арсенала» в матче второго тура.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин был признан лучшим тренером июля в РПЛ.

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