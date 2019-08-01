Карпин признан лучшим тренером июля в РПЛ
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- РИА Новости
По итогам голосования болельщиков, выбиравших из пятёрки, определённой экспертами, лучшим был признан наставник «Ростова» Валерий Карпин.
Под руководством Карпина «Ростов» одержал победы над «Оренбургом» и «Арсеналом» и сыграл вничью со «Спартаком».
Наряду с Карпиным на награду претендовали главный тренер «Зенита» Сергей Семак, наставник «Рубина» Эдуардо Докампо, главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев и наставник «Урала» Дмитрий Парфёнов.
Ранее сообщалось, что Александр Соболев признан лучшим футболистом июля в РПЛ.