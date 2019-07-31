Соболев признан лучшим футболистом июля в РПЛ

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) подвела итоги голосования болельщиков и экспертов за лучшего футболиста июля.

По итогам голосования болельщиков, выбиравших их пятёрки, определённой экспертами, лучшим был признан нападающий самарского клуба «Крылья Советов» Александр Соболев, забивший три мяча в трёх сыгранным матчах — 38,1%.

На втором месте отставанием в 0,28% расположился форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба. Тройку замкнул голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин. В топ-5 также вошли полузащитник Алексей Ионов и нападающий Элдор Шомуродов, выступающие за «Ростов».

Ранее сообщалось, что в РПЛ поступил запрос на перенос матча «Спартак» — «Динамо».