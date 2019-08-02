Квят подвёл итоги пятничных тренировок на Гран-при Венгрии

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Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессий свободных заездов 12-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
Квят подвёл итоги пятничных тренировок на Гран-при Венгрии
  • ©Federico Basile / Insidefoto
  • globallookpress.com

«Это был сложный день. Во второй практике мы не рисковали из-за погодных условий, но это не означает, что сессия не была нам полезна. У инженеров будет достаточно данных, чтобы изучить сегодня вечером, поэтому, надеюсь, это поможет нам добиться прогресса завтра. В целом, мы хорошо поработали, поняв, как работают шины и настройки. Завтра мы попытаемся собрать всё это вместе», — приводит слова Квята пресс-служба Toro Rosso.

По итогам первой тренировки российский гонщик занял 13-е место с отставанием от лидера 1,749 секунды, а по итогам второй — десятое, уступив лучшему результату 1,103 секунды.

Ранее сообщалось, что Пьер Гасли стал быстрейшим по итогам второй практики Гран-при Венгрии.

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