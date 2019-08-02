Гасли стал быстрейшим по итогам второй практики Гран-при Венгрии, Квят — десятый

Французский Пьер Гасли из команды Red Bull показал лучшее время во второй свободной практике 12-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.

©James Gasperotti/ZUMAPRESS.com

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В своей лучшей попытке француз преодолел круг по автодрому «Хунгароринг» за 1 минуту 17,854 секунды. Второй результат показал его партнёр по команде, голландец Макс Ферстаппен. Тройку замкнул британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял в итоговом протоколе десятое место, уступив лидеру 1,103 секунды. CLASSIFICATION: END OF FP2



A Red Bull 1-2, closely followed by Mercedes in a rainy session at the Hungaroring 👀#F1#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/WqNZeyG0GE — Formula 1 (@F1) 2 августа 2019 г. Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Венгрии, Квят оказался 13-м.