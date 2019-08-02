В «Зените» подтвердили интерес к защитнику ЦСКА Фернандесу

Председатель совета директоров санкт-петербургского «Зенита» Елена Илюхина подтвердила информацию СМИ о том, что для клуба представляет интерес трансфер защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

«Мы действительно рассматривали кандидатуру Фернандеса под Лигу чемпионов, однако цена, как нам показалось, была завышена и несопоставима с фактическим уровнем и дальнейшей перспективой», — приводит слова Юлюхиной РИА Новости.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В прошлом сезоне он провёл 35 матчей, забил один мяч и отдал десять голевых передач.

Ранее стало известно, что «Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома.