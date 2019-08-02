Семак рассказал, что «Зенит» долгое время следил за Малкомом

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Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал переход в команду бразильского нападающего каталонской «Барселоны» Малкома.
Семак рассказал, что «Зенит» долгое время следил за Малкомом
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«Мы смотрели за Малкомом ещё год назад, когда моя работа в «Зените» только начиналась. Но на тот момент стоимость трансфера была для нас высока. В этом году появилась возможность его приобрести», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Он отметил, что трансфер 22-летнего бразильца является усилением команды для выступления в Лиге чемпионов.

«Условия нового лимита предполагают, что все легионеры — очень и очень сильные. Других вариантов просто не существует. И для этой Лиги чемпионов, и для будущего сезона с новым лимитом нужны очень сильные легионеры, к которым я могу причислить Малкома», — добавил специалист.

Предыдущим клубом Малкома была каталонская «Барселона», за которую он забил четыре мяча и отдал две голевые передачи в 24 матчах.

Ранее стало известно, что «Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома.

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