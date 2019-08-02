Российская фигуристка Губанова считает, что Загитова не заслужила золото ОИ-2018

Российская фигуристка Анастасия Губанова заявила, что, по её мнению, золотую медаль зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане заслужила Евгения Медведева, а не Алина Загитова.

«Считаю, что Медведева заслужила золото. Она ведь уже выигрывала. У Алины же был только первый сезон. Она ведь ещё маленькая, ребёнок. Думаю, она пока не заслужила золотую медаль. Ничего против неё не имею, но это моё мнение», — приводит слова Губановой «Газета.ру» со ссылкой на прямой эфир в Instagram фигуристки.

После Олимпиады Загитова также стала победительницей чемпионата мира 2019 года в японской Сайтаме.

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