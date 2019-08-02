Футболист «Динамо» Паршивлюк: мне не нужна дополнительная мотивация в матче со «Спартаком»

Короткая ссылка
Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк поделился ожиданиями от предстоящего матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком», воспитанником которого он является.
Футболист «Динамо» Паршивлюк: мне не нужна дополнительная мотивация в матче со «Спартаком»
  • © fcdynamo.ru

«Хотелось наконец выиграть, порадовать себя и болельщиков. Положительный результат в домашнем матче. Готовимся к «Спартаку». Всё личное осталось в прошлом, в глубинах. Готовлюсь к дерби, где надо брать три очка. Всё будет гореть и пылать. Дополнительная мотивация не нужна», — сказал Паршивлюк на YouTube-канале «Динамо».

Встреча состоится 3 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00.

Паршивлюк дебютировал в основе «Спартака» в 2007 году и выступал за красно-белых до 2016 года.

Ранее «Спартак» опубликовал видео голов новичка команды Ларссона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить