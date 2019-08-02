Футболист «Динамо» Паршивлюк: мне не нужна дополнительная мотивация в матче со «Спартаком»
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«Хотелось наконец выиграть, порадовать себя и болельщиков. Положительный результат в домашнем матче. Готовимся к «Спартаку». Всё личное осталось в прошлом, в глубинах. Готовлюсь к дерби, где надо брать три очка. Всё будет гореть и пылать. Дополнительная мотивация не нужна», — сказал Паршивлюк на YouTube-канале «Динамо».
Встреча состоится 3 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00.
Паршивлюк дебютировал в основе «Спартака» в 2007 году и выступал за красно-белых до 2016 года.
Ранее «Спартак» опубликовал видео голов новичка команды Ларссона.